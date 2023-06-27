أطفال الحجيج يرسمون البهجة في مشعر عرفات الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة ابن سعيد في خطبة يوم عرفة: في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقيق المصالح إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة
أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا من مسجد نمرة، بعد الاستماع لخطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، وأكد خلالها على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة وتقوى الله عز وجل.
ويُعد مسجد نمرة بمشعر عرفات ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية وتحديداً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – أضخم توسعاته، وبتكلفة بلغت 237 مليون ريال، على طولٍ بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ 240 متراً من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ 8000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصلّ، ويظهر بست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 باباً، ويضم غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.
وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري ، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: “وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة”، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة ، ولكنه قريب منه.
فيديو | حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة#يوم_عرفة | #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/0buky0kKZN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023