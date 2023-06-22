الحجاج يرفعون الدعوات لذويهم عبر هواتفهم من أمام الكعبة

بشوق كبير، رفع حجاج بيت الله الحرام الدعوات لذويهم من أمام الكعبة المشرفة، عبر هواتفهم المتنقلة، سائلين الله لهم الخير والكرم.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات وهم يتحدثون إلى ذويهم عبر الهواتف ويدعون لهم من أمام الكعبة المشرفة بشوق وقلب خاشع.

أجواء روحانية للحجاج

ويعيش ضيوف الرحمن من الحجاج بالمسجد الحرام أجواء روحانية تسودها الراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

وينعم هؤلاء الحجاج بالخدمات التي سخرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل راحتهم وأمنهم.