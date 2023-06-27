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ثالث محطة في رحلة الحج

الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم في نفرة مزدلفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم في نفرة مزدلفة
المواطن - واس

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ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفة الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.

وسلكت الجموع المليونية مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.

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طرق المشاة

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفة وحتى مشعر منى مرورًا بـ مزدلفة بطول 25 كيلو متراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة.

 

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