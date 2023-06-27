مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية
بدأ حجاج بيت الله الحرام النفرة إلى مشعر مزدلفة بعدما قضوا نسكهم في مشعر عرفات استعدادًا لصلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.
فيديو | مشهد مهيب لنفور حجاج بيت الله إلى مزدلفة #يوم_عرفة
#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/xTh7VcqCQI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
شاهد بدء مغادرة الحجاج لصعيد #عرفات متوجهين إلى #مزدلفة بتقنية "التايم لابس"#العربية_في_الحج
عبر:
@wael_alhkami pic.twitter.com/6RhFTnOv1R
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023