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التصريح لـ 177 شركة لخدمة حجاج الداخل

الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات وتحذير من الحملات الوهمية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات وتحذير من الحملات الوهمية
المواطن - واس

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أوضح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” الدكتور ساعد الجهني، أن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي.

حجاج الداخل

وأشار الدكتور ساعد إلى أنه في موسم حج 1444هـ تم التصريح لـ 177 شركةً لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن المملكة كافة، وبإمكان المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك، وقد بدأ التسجيل منذ 6 أشهر وأُعلن عنها في حينه، وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة الحج سواء من المواطنين أم المقيمين من داخل المملكة.

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الحملات الوهمية

وأفاد الجهني أن الحملات الوهمية توهم الراغبين في الحج أنها حملات نظامية بهدف جمع الأموال فقط، وتنشط غالبًا قبل الحج بأشهر، وهناك حملات غير نظامية يقوم عليها أشخاصٌ معتدُّون على الأنظمة، يقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح، وهذا يعدُّ مخالفًا للأنظمة والقوانين.

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