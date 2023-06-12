جماهير الاتحاد تترقب مواجهة الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية أوكرانيا تعترف بقوة خطة الدفاع الروسية أنياب التنين الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات وتحذير من الحملات الوهمية اليونان تبني سياجًا مؤقتًا على حدودها مع تركيا لحظة إنقاذ سائحين بريطانيين بعد اشتعال مركبهم بالبحر الأحمر مبتعثة سعودية تحقق المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا البطيخ الحساوي مهدد بالانقراض ومختصون يكشفون السبب ميتا وتويتر ضمن العلامات التجارية سيئة السمعة في أمريكا والد مسلي آل معمر في ذمة الله طريقة الالتحاق ببرنامج أصوات عالمية وأهم شروط القبول
أوضح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” الدكتور ساعد الجهني، أن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي.
وأشار الدكتور ساعد إلى أنه في موسم حج 1444هـ تم التصريح لـ 177 شركةً لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن المملكة كافة، وبإمكان المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك، وقد بدأ التسجيل منذ 6 أشهر وأُعلن عنها في حينه، وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة الحج سواء من المواطنين أم المقيمين من داخل المملكة.
وأفاد الجهني أن الحملات الوهمية توهم الراغبين في الحج أنها حملات نظامية بهدف جمع الأموال فقط، وتنشط غالبًا قبل الحج بأشهر، وهناك حملات غير نظامية يقوم عليها أشخاصٌ معتدُّون على الأنظمة، يقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح، وهذا يعدُّ مخالفًا للأنظمة والقوانين.