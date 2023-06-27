الحج تعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة بنسبة التزام تجاوزت 98 %

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم في الساعة 10 صباحًا.

اكتمال التفويج

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بكافة أنماط النقل وهي الترددي، والتقليدي؛ بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

نقل الحجاج

وأفادت أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية، وذلك حسب الخطط المحددة لهم، وبعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.

تضافر الجهود

وأشارت إلى أن هذا النجاح، يأتي بفضل الله ثم بفضل تضافر جهود منظومة النقل وكذلك شركات مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم، سائلة الله لهم القبول.

الجدير بالذكر أن الوزارة تشترط لنقل الحجاج عبر الحافلات، التقيد بالجدولة الزمنية، وضرورة توفير مرشد لكل حافلة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة متابعة نقل الحجاج، ليتم النقل وفق مسارات مخصصة لكل مركز، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.