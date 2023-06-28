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نظام متطور في التعامل مع مخلفات الهدي والأضاحي

الحج: رصدنا قصورًا من بعض الحملات في خدمة الحجاج وتعاملنا معها فورًا

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
الحج: رصدنا قصورًا من بعض الحملات في خدمة الحجاج وتعاملنا معها فورًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد عايض الغوينم وكيل وزارة الحج، أنه تم رصد قصور من بعض الحملات في خدمة الحجاج وتم التعامل معها فورًا.

وتابع خلال مؤتمر الحج، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة استخدمت نظامًا متطورًا في التعامل مع مخلفات الهدي والأضاحي.

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وقال في المؤتمر الصحفي: “لمسنا كفاءة عالية في تنفيذ الخطط الميدانية لموسم الحج”.

تنقلات الحجاج

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة النقل صالح الزويد، إن تنقلات الحجاج بين المشاعر تسير وفق ما هو مخطط له.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي: ” إلى أنه توفير مليون ونصف مقعد في قطار المشاعر لخدمة الحجاج”، مشيرًا إلى أن 297 ألف حاج نقلوا عبر قطار المشاعر من عرفات إلى مزدلفة.

وأكد تخصيص كوادر بشرية على مدار الساعة للإشراف على تنقلات الحجاج.

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