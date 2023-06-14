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لقاح الإنفلونزا وكورونا أبرزها

الحج لضيوف الرحمن: تفادوا العدوى بأخذ التطعيمات اللازمة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
الحج لضيوف الرحمن: تفادوا العدوى بأخذ التطعيمات اللازمة
المواطن - فريق التحرير

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حثت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن على أخذ التطعيمات اللازمة للحج قبل السفر، ما يساعدهم في تفادي انتقال أي عدوى مرضية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن اللقاحات اللازمة لحجاج من خارج السعودية، هي الإنفلونزا الموسمية، فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحمى الشوكية، داعية الحجاج إلى أخذها والتأكد من استكمال تحصيناتهم قبل الوصول لأداء الفريضة.

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إكمال التحصينات

وفي وقت سابق، نوهت وزارة الحج والعمرة، بأن إكمال التحصينات شرط لإصدار تصريح الحج بعد إتمام التقديم على الحج هذا العام.

وأوضحت أن التحصينات خاصة بكل من: لقاح فيروس كورونا، لقاح الحمى الشوكية النيسرية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأشارت إلى أن آخر وقت لإكمال التحصينات هو قبل بدء موسم الحج بـ 10 أيام.

 

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