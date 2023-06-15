الحج لضيوف الرحمن: لا تزاحموا كبار السن خلال أداء المناسك

وجهت وزارة الحج والعمرة، نصائح مهمة للتعامل مع كبار السن خلال موسم الحج، داعية إلى ضرورة التحلي بالصبر والرفق بهم فهم أولى بالإيثار.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها، إنه يجب عدم مزاحمة كبار السن أو مضايقتهم، وإيثارهم في الدخول والخروج.

وأضافت أن يجب إعطاء كبار السن الأولوية في ركوب الحافلات، وتقديم المساعدة أو طلبها لمن يحتاجها منهم.

كما وجهت في إنفوجراف آخر نصائح لكبار السن عند أداء مناسك الحج، داعية إياهم إلى تجنب الزحام والتدافع، أخذ أكبر قدر من الراحة، وطلب المساعدة عند الحاجة.