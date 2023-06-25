الحج والعمرة توضح تفاصيل وأهداف بطاقة الحاج

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالأمس مشروع بطاقة الحاج، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها في موسم حج هذا العام 1444هــ؛ بغرض تسهيل الإجراءات في رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم المناسك.

أهداف بطاقة الحاج

وتهدف بطاقة الحاج إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عبر إسهامها في تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة في التواصل مع قائد المجموعة.. كما تهدف إلى ضمان سلاسة وانسيابية رحلتهم، فضلاً عن إثراء تجربتهم الدينية والثقافية بكل يُسر وسهولة.

أنواع بطاقة الحاج

وبينت الوزارة أن بطاقة الحاج تتكون من نسختين كالتالي:

– النسخة الأولى رقمية: تظهر للحاج في تطبيق “نسك”، وتحتوي على بياناته التفصيلية، مثل: مقر إقامته، وسِجله الصحي، وجدول تفويجه.. وغيرها من الخدمات.

– النسخة الثانية مطبوعة: يحملها الحاج، وتحتوي على بياناته ورقم هويته، وجنسيته، وعنوان شركة الحج التي يتبعها، إضافة إلى رمز استجابة QR.

ويمكن أيضا للعاملين في الحج الوصول لبيانات الحاج كاملة من خلال تطبيق خاص بهم؛ وذلك لمساعدة الحاج وإرشاده في حال الحاجة لذلك.

خدمات رقمية

كما تتيح البطاقة خدمات رقمية عدة، من أبرزها: عرض بطاقة الحاج، وبيانات باقته، وبياناته الصحية، وتقديم شكوى، وتقييم الخدمات، وإتاحة خريطة الحاج وأهم المواقع.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت قبل نحو أربعة أعوام في تطبيق مشروع بطاقات الحجاج الذكية، وفي كل عام يتم تطوير التجربة وتجويدها؛ وذلك في إطار التحول الرقمي؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.