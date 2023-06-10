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من مظاهر التبجيل والتعظيم

الحج : 4 محاذير للتعامل مع كسوة الكعبة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
الحج : 4 محاذير للتعامل مع كسوة الكعبة
المواطن - فريق التحرير

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قدمت وزارة الحج والعمرة، عدة نصائح لضيوف الرحمن لكيفية التعامل مع كسوة الكعبة.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الكسوة الشريفة من مظاهر تبجيل الكعبة وتعظيمها، لذلك يجب الحرص والعناية بها، وذلك من خلال:

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  • عدم التعلق بها.
  • المحافظة على نظافتها.
  • عدم سحبها أو جرها.
  • المحافظة على سلامتها.

رفع الجزء السفلي

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفعت في وقت سابق، الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار تقريبًا، بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جريًا على العادة السنوية وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج.

فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

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