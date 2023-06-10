الحج : 4 محاذير للتعامل مع كسوة الكعبة

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قدمت وزارة الحج والعمرة، عدة نصائح لضيوف الرحمن لكيفية التعامل مع كسوة الكعبة.
وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الكسوة الشريفة من مظاهر تبجيل الكعبة وتعظيمها، لذلك يجب الحرص والعناية بها، وذلك من خلال:
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفعت في وقت سابق، الجزء السفلي من كسوة الكعبة بمقدار 3 أمتار تقريبًا، بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جريًا على العادة السنوية وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج.
فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.