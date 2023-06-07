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بعد نحو أسبوع من نشوبها

الحرائق تنتشر بمعسكر تدريب في ألمانيا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
الحرائق تنتشر بمعسكر تدريب في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن حريق غابة بأرض تدريب عسكري سابقة جنوب العاصمة الألمانية برلين يواصل الانتشار بشكل طفيف، بعد نحو أسبوع من نشوبه.

بقايا الذخيرة وخطر الانفجار

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، قال ريكو فالنتين رئيس عمليات جهاز الإطفاء: “نتركه (الحريق) ينتشر تحت السيطرة”.

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وتعني بقايا الذخيرة وخطر الانفجار أن خدمات الطوارئ لا يمكنها دخول المنطقة والوصول لمصدر الحريق، الذي نشب في محمية طبيعية/ 50 كيلومترًا جنوب العاصمة برلين/ الأربعاء الماضي.

وقال فالنتين: إن رجال الإطفاء يحاولون منع الحريق من الانتشار عن طريق الحواجز.

وارتفعت سحب دخانية في العديد من الأماكن في الغابة، ويمكن رؤية الأشجار المتفحمة في كل مكان.

هبوب رياح جديدة

وتسبب هبوب رياح جديدة على تأجيج حريق الغابة المستعر بالقرب من مدينة يوتربوغ جنوب برلين أمس الأمر الذي زاد المساحة المتأثرة بالحريق إلى أكثر من الضعف، ووفقًا للبيانات وصلت هذه المساحة إلى قرابة 326 هكتارًا أي ما يعادل نحو 457 ملعب كرة قدم. غير أنه ليست كل هذه المنطقة مشتعلة بالنيران.

وتم توسيع نطاق الشريط الواقي جنوب المنطقة أمس من أجل حماية مناطق من وصول ألسنة اللهب إليها من ساحة تدريب سابقة للقوات الألمانية ملوثة بذخائر.

وذكرت المسؤولة المحلية أن عدة انفجارات ذخيرة وقعت في منطقة الحريق مساء يوم الأحد ومساء الاثنين.

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