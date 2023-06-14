Icon

#عاجل | الموارد البشرية توقف صرف معاشات الضمان لـ 7300 مستفيد Icon الحالة المدارية تتقدم نحو باكستان غدًا وسلطنة عمان تتأثر Icon النائب العام: نظام المعاملات المدنية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد Icon استمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً Icon ضبط مروج بتبوك وإحباط تهريب القات في جازان Icon الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى نقطة العجز عن الحسم Icon وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon الشيخ السديس يُلقي درسه في المسجد النبوي عن الحج Icon وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات Icon إطلاق شعار وكالة الفضاء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلل في المعادلة الأخلاقية بهذه الحرب العبثية

الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى نقطة العجز عن الحسم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى نقطة العجز عن الحسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى نقطة العجز عن الحسم من كلا الطرفين.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “سلام أم استسلام ؟!”: “هذا مؤشر انكسار لخطة الغزو الروسية ويسبب حرجاً بالغاً لروسيا؛ التي تجد نفسها اليوم في موقع المقارنة المحرجة مع قدرات الصمود والرد الأوكرانية، فروسيا غارقة في مستنقع يستنزف أرواح جنودها وطاقات جيشها وأموال اقتصادها”.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بـ 3 إثيوبيين وإحباط تهريب القات في جازان

الإطاحة بـ 3 إثيوبيين وإحباط تهريب القات في جازان

حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة

حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة

وتابع الكاتب “بينما تصب جميع الخسائر الأوكرانية في خانة الدفاع عن النفس والوطن وهو في الأدبيات الوطنية ثمن يمكن دفعه، مما يشير إلى خلل المعادلة الأخلاقية في هذه الحرب العبثية التي يجب أن تتوقف!”.. وإلى نص المقال

حرب عبثية

يتهم بعض المسؤولين الروس أوكرانيا بأنها غير راغبة في الدخول في مفاوضات سلام لإنهاء الحرب، في الحقيقة الروس لا يبحثون عن مفاوضات سلام بل استسلام، فلا معنى لأي مفاوضات لا تتضمن انسحاباً من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية!

الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى نقطة العجز عن الحسم من كلا الطرفين، وهذا مؤشر انكسار لخطة الغزو الروسية ويسبب حرجاً بالغاً لروسيا؛ التي تجد نفسها اليوم في موقع المقارنة المحرجة مع قدرات الصمود والرد الأوكرانية، فروسيا غارقة في مستنقع يستنزف أرواح جنودها وطاقات جيشها وأموال اقتصادها، بينما تصب جميع الخسائر الأوكرانية في خانة الدفاع عن النفس والوطن وهو في الأدبيات الوطنية ثمن يمكن دفعه، مما يشير إلى خلل المعادلة الأخلاقية في هذه الحرب العبثية التي يجب أن تتوقف!

الغرب الذي وجد في هذه الحرب فرصة لاستنزاف روسيا وكشف قدراتها وتجاهل هواجسها الأمنية يواصل تسليح أوكرانيا لإثبات قدرته على التأثير في معادلة القوة، ويبدو غير مستعجل على إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الروس وأرواح الأوكرانيين!

خطأ الحسابات

حرب أثارت الشكوك حول أهدافها ونتائجها منذ البداية، ويتحمّل الروس مسؤولية خطأ الحسابات والاندفاع بقرارات ضم الأراضي والتجنيس حتى بعد أن تبين صعوبة تحقيق الهدف الأول وهو احتلال كييف العاصمة وإسقاط النظام في أوكرانيا، وكأن هناك من أراد أن يحرق جسور العودة ويغلق أبواب الخروج!

معظم الحروب الكبرى انتهت بتنازلات كبرى، وعلى الروس والأوكرانيين أن يدركوا أن الواقع سيفرض نفسه في النهاية بوقف للحرب المنتصر فيه خاسر، وكل يوم إضافي من هذه الحرب هو يوم مهدر من مستقبل هذين البلدين!

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير البيئة يدشن مشروع محطة الجبيل لإنتاج المياه المحلاة
السعودية اليوم

وزير البيئة يدشن مشروع محطة الجبيل لإنتاج...

السعودية اليوم
أمطار متوسطة على الرياض غدًا
السعودية اليوم

أمطار متوسطة على الرياض غدًا

السعودية اليوم
التقويم الدراسي الجديد يشتمل على 3 فصول دراسية وأيام الإجازة الصيفية 68 يوماً
أخبار رئيسية

التقويم الدراسي الجديد يشتمل على 3 فصول...

أخبار رئيسية
الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43 وأبها الأدنى
السعودية اليوم

الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43...

السعودية اليوم
الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في الحرم المكي
السعودية اليوم

الهلال الأحمر ينقذ حياة حاج آسيوي في...

السعودية اليوم
رسالة نصية من كلمتين تستهدف سرقة بياناتك
تكنولوجيا

رسالة نصية من كلمتين تستهدف سرقة بياناتك

تكنولوجيا
برشلونة يتفوق على إسبانيول بثلاثية في الشوط الأول
الرياضة

برشلونة يتفوق على إسبانيول بثلاثية في الشوط...

الرياضة
مسلح يفتح النار في حفل تخرج بمدرسة أمريكية
العالم

مسلح يفتح النار في حفل تخرج بمدرسة...

العالم