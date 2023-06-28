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منشآت الجمرات تتأهب لاستقبال الحجاج في مشعر منى

الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث وزارة الحرس الوطني، العقيد محمد العمري، أنه مع وصول حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات اليوم الأربعاء، سيمنع الافتراش وعكس الاتجاهات المعتمدة في الخطة الأمنية.

وقال العمري خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه مع وصول حجاج بيت الله الحرام، ستبدأ إدارة وتنظيم الحشود المتوجهة عبر الممرات المخصصة للسير.

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وأشار إلى أن من منطلق مسؤولية الحرس الوطني خلال رمي الجمار في الأيام القادمة، سيمنع الافتراش، والسير عكس الاتجاهات المعتمدة في الخطة الأمنية.

استعداد منشآت الجمرات

يتوجه حجاج بيت الله الحرام صباح أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

مسارات متعددة

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

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