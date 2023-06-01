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قرار برفع الحظر عن تصدير القنابل والصواريخ

الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، عقب اجتماعها، رفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية، في خطوة لاستعادة العلاقات بين البلدين مرة أخرى.

إعلان وقف الحظر

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان الحكومة الإيطالية، أن مجلس الوزراء برئاسة جورجيا ميلوني، أقر برفع الحظر عن تصدير القنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

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وتأتي هذه الخطوة في خضم جهود تبذلها السعودية في المنطقة من أجل استعادة الاستقرار والأمن في عدد من الساحات سواء في اليمن أو سوريا، بخاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الشهر الماضي برعاية الصين.

تطور العلاقات بين إيطاليا والسعودية

وتأتي خطوة رفع الحظر في ظل تطور العلاقات بين إيطاليا وعدد من دول الشرق الأوسط من بينها الإمارات والسعودية، في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي زارت أبو ظبي والتقت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية في عدد من المجالات، من بينها الدفاع والطاقة، ومن ثم رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الإيطالية للإمارات.

وتبادلت السعودية وإيطاليا أيضًا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مؤخرًا، حيث أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مباحثات عبر الاتصال الهاتفي خلال الشهور الماضية، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وجرى خلال الاتصالات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وميلوني، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وإيطاليا، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

حجم صادرات الأسلحة الإيطالية للسعودية

ووفق أرقام إيطالية تعود إلى 2019، جاءت السعودية والإمارات في المرتبين العاشرة والحادية عشرة على التوالي في قائمة أكبر أسواق السلاح الإيطالي.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى السعودية 105.4 مليون يورو، فيما بلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى الإمارات نحو 90 مليون يورو، قبل قرار وقف تصدير الأسلحة الإيطالية.

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