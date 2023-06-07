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اللحوم بعد الطبخ تصبح سليمة ولا خوف منها

الحمى النزفية ترعب العراق والصحة تنفي فقدان السيطرة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
الحمى النزفية ترعب العراق والصحة تنفي فقدان السيطرة
المواطن - فريق التحرير

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ردت وزارة الصحة العراقية على تصريح منسوب لمسؤول عراقي كبير في المجال الصحي، بشأن فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية في العراق، ما وضعها في موقف محرج ونفي الأمر.

بروتوكول علاجي

وأشارت وزارة الصحة، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن اعتماد وزارة الصحة لبروتوكول علاجي فعّال تماثلت من خلاله عشرات الحالات بالحمى النزفية للشفاء التام، خاصة إذا ما شُخّصت في وقت مبكر”.

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وأوضحت الوزارة في بيانها، أن معدل الوفيات جراء مرض الحمى النزفية خلال العام الجاري انخفض عن العام الماضي بنسبة 25%، مؤكدة: “قدرة واستعداد مؤسساتها الصحية لعلاج أي حالات وبائية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وكشف بيان الوزارة أن السيطرة على مرض الحمى النزفية ممكنة جدًّا، وتتطلب التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة من خلال تكثيف حملات رش المبيدات من قبل دوائر البيطرة ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات أو داخل المحافظة إضافة إلى أهمية معالجة ظاهرة الجزر العشوائي.

الإجراءات الوقائية

ودعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات ولحومها قبل الطبخ، لاسيما أن لأن الحرارة تقتل كل الميكروبات والجراثيم إن وجدت.

لأن الحرارة تقتل

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحق الرد القانوني لمحاسبة الجهات التي تثير الإشاعات غير الدقيقة، التي تهدد الأمن الصحي للبلد، حسب تعبيرها.

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