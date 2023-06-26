قالت الخارجية الأمريكية، إنه بعد تمرد فاغنر الأخير ترى أن قيادة بوتين توجه تحديًا مباشرًا.

مصير قائد فاغنر

وأردفت الخارجية الأمريكية، أن الأوضاع في روسيا لا زالت “متحركة” ولأول مرة يتم تحدي الرئيس بوتين بهذا الشكل.

ولفتت الخارجية الأمريكية، ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاغنر.

وتابعت الخارجية الأمريكية، لا نعلم ماذا سيحدث لقوات فاغنر في أوكرانيا وإفريقيا.

وأفادت وكالات أبناء عالمية بأن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، سيغادر روسيا متوجهًا إلى بيلاروسيا وأن الكرملين سيسقط التهم الجنائية عنه.

نفي قائد فاغنر خارج البلاد

وأعلن الكرملين أن يفغيني بريغوجين، قائد فاغنر، سيغادر إلى بيلاروسيا، على أن يتم إسقاط دعوى جنائية مقامة ضده، فيما أشارت صحيفة “ذا صن” إلى أن الغموض يحيط بمصير بريغوجين.

ولا تزال الإجراءات الأمنية الطارئة سارية في موسكو، بعد تمرد قامت به جماعة فاغنر العسكرية، والذي يمثل التحدي الأكبر حتى الآن لسلطة الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا.

إجراءات مكافحة الإرهاب

وأعلنت السلطات تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو، مع تقدم مجموعة مرتزقة فاغنر نحو العاصمة، بعد أن سيطرت على مدينة روستوف أون دون، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.