الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد

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أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن هناك شراكة ثابتة تجمعها مع السعودية في كافة المجالات، مؤكدة وجود تنسيق مشترك بينهما في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني.
كما أكدت الخارجية الفرنسية أن ملف الأزمة الأوكرانية سيكون مطروحًا على الطاولة بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت “العربية”.
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن دعمها للجهود السعودية في التهدئة بالسودان، منوهة بدورها الكبير في إجلاء الرعايا الأجانب.
وفي وقت سابق غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأربعاء متوجهًا إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة ترؤس ولي العهد وفد السعودية المشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو.
كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس أيضا في 19 يونيو.