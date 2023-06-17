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الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 1396 وظيفة شاغرة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن 1396 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 1396 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) إدارية وصحية وطبية في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي موارد بشرية.
– مساعد إداري.
– فني تبريد وتكييف صيانة عربات.
– مدير جودة.
– مبرمج حاسب آلي.
– أخصائي جودة.
– مبرمج نظم معلومات المختبر.
– أخصائي أمن معلومات.
– مهندس شبكات.
– قابلة (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – عناية مركزة أطفال حديثي الولادة (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – صحة عامة.
– أخصائي تمريض – العناية المركزة (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – العمليات.
– أخصائي تمريض – الطوارئ (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – الجراحة (10 وظائف).
– صيدلي.
– فني مختبرات طبية (7 وظائف).
– وظائف تمريض أخرى (789 وظيفة).
– أخصائي طب باطنة عام.
– طبيب نائب مخ وأعصاب.
– أخصائي تمريض العناية المركزة.
– أخصائي تمريض النساء والولادة.
– أخصائي تمريض عمليات.

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– وغيرها من الوظائف.

أماكن العمل:

– مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض.
– مستشفى القوات المسلحة بجازان.
– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك.
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
– مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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