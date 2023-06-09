الخرطوم: ممثل الأمم المتحدة الخاص غير مرغوب فيه

قال السودان: إنه أخطر الأمم المتحدة بإعلانه الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، شخصًا غير مرغوب فيه.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أبدى في وقت سابق رفضه للمبعوث، كما تظاهر أنصار الرئيس السابق عمر البشير أمام مقر البعثة التي يرأسها بيرتس قبل الحرب.