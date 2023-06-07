الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع نائب وزير خارجية إيران

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية الدكتور علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق له.

افتتاح السفارة الإيرانية

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له، لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية بجدة.

تكثيف اللقاءات

وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.