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خلال افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع نائب وزير خارجية إيران

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع نائب وزير خارجية إيران
المواطن - واس

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استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية الدكتور علي رضا بيكدلي، والوفد المرافق له.

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افتتاح السفارة الإيرانية

وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، والوفد المرافق له، لافتتاح السفارة الإيرانية في الرياض، والقنصلية الإيرانية بجدة.

تكثيف اللقاءات

وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 

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