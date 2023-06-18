الخريف: توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2023

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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023.
وقالت شركة الخريف، في بيان لها على “تداول”، إن الجمعية وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 15 يونيو 2023 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 14 يونيو 2026،
فيما أشار البيان، إلى عدم موافقة الجمعية على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 14 يونيو 2026.
وفي وقت سابق، كشفت النشرة الإحصائية التي أصدرتها هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي، للربع الأول لعام 2023م، عن زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م.
وبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.
كذلك وافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسة و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023م، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.