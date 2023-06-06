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على صلة بالبرنامج الصاروخي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا في إيران

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا في إيران
المواطن - فريق التحرير

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قالت الخزانة الأمريكية إنه تم فرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا على صلة ببرنامج إيران الصاروخي، مؤكدة على مواصلة استهداف شبكات المشتريات التي تدعم البرنامج النووي لطهران.

وبحسب قناة العربية، فقد جاءت العقوبات الجديدة من الخزانة الأمريكية لتشمل الملحق الدفاعي الإيراني في بكين.

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عقوبات جديدة

وفي وقت سابق كانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين وشركة تابعة على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا في إيران

وذكرت الوزارة أن آروان كلاود لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية وأن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه، وقالت وزارة الخزانة إن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي المؤسسان المشاركان لآروان كلاود.

زيادة اليورانيوم المخصب

وجاء ذلك تزامنًا مع دعوة السفيرة الأمريكية في فيينا لإيران بوقف أنشطتها النووية المقلقة للغاية، كما قال بيان فرنسي ألماني بريطاني إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى طهران يُقدر بأكثر من 21 ضعف الحد المسموح به.

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