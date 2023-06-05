Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ما زاد الطين بلة نشوء سوق لانتقالات التنفيذيين

الخلل والتفاوت في الرواتب يؤثر على الإنتاجية ويربك سوق العمل

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
الخلل والتفاوت في الرواتب يؤثر على الإنتاجية ويربك سوق العمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن الخلل والتفاوت في رواتب وظائف تتشابه في قطاعات العمل العامة والخاصة سبب إرباكاً لسوق العمل يؤثر في الإنتاجية ومبدأ عدالة الفرص.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “ملاحظة وزير المالية !”: “أن ما زاد الطين بلة نشوء سوق لانتقالات التنفيذيين على غرار سوق انتقالات اللاعبين بالتنافس مع القطاعين العام والخاص في تقديم عروض الجذب والانتقال الوظيفي بهوامش زيادة عالية، دون أي اكتراث بأثر التكلفة، وكأنهم يعايدونهم من كيس غيرهم!”.

قد يهمّك أيضاً
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

إطلاق أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الأعداد المليونية لموسم حج 1444هـ

إطلاق أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الأعداد المليونية لموسم حج 1444هـ

وتابع “أؤيد وزير المالية بضرورة مراجعة رواتب ومنافع الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة، بل ومحاسبة من صنعوا سوقاً متضخماً لانتقالات التنفيذيين !”.. وإلى نص المقال:

تصريح وزير المالية

نسب لوزير المالية محمد الجدعان، في تصريح لبلومبيرغ قوله: «لاحظنا أن رواتب ومنافع الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، ولذا سيتم مراجعتها للتأكد من جدواها» !

في الحقيقة الكثيرون لاحظوا ذلك منذ انطلاق الهيئات والمؤسسات الجديدة، فالرواتب العالية للتنفيذيين في هذه البرامج والمؤسسات مرتفعة قياساً بمرتبات القطاعين الحكومي والخاص، بل إن وزارات قامت بالتعاقد مع بعض موظفيها الكبار على بنود برامج تشغيلية لتعويض أي إغراءات قد تدفعهم لترك العمل أو تحول دون جذبهم للعمل بسبب الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة، لذلك يفترض أن لا يبدو الوزير متفاجئاً أو متأخراً في معرفته بالرواتب العالية التي يتقاضاها الكثيرون في هذه الهيئات والمؤسسات !

مناصب قيادية وتنفيذية

وإذا كانت هناك مناصب قيادية وتنفيذية يستحق شاغلوها هذه الرواتب قياساً بكفاءاتهم ومردود مهامهم، إلا أن الملاحظ هو أن ظاهرة الرواتب العالية شملت كثيرين لا يستحقون ذلك، ومنهم حديثو تخرج ويقومون بأعمال عادية، بل إن بعضهم لم يظهر أي تميز في عمله إن لم يكن أظهر الفشل !

خلل وتفاوت في الرواتب

هذا الخلل والتفاوت في رواتب وظائف تتشابه في قطاعات العمل العامة والخاصة سبب إرباكاً لسوق العمل يؤثر في الإنتاجية ومبدأ عدالة الفرص، وما زاد الطين بلة نشوء سوق لانتقالات التنفيذيين على غرار سوق انتقالات اللاعبين بالتنافس مع القطاعين العام والخاص في تقديم عروض الجذب والانتقال الوظيفي بهوامش زيادة عالية، دون أي اكتراث بأثر التكلفة، وكأنهم يعايدونهم من كيس غيرهم !

باختصار.. أؤيد وزير المالية بضرورة مراجعة رواتب ومنافع الهيئات والمؤسسات الحكومية الجديدة، بل ومحاسبة من صنعوا سوقاً متضخماً لانتقالات التنفيذيين !

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم