الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025

أعلن نادي الخليج مساء أمس، عن تجديد عقد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل كمدرب للفريق الكروي الأول حتى عام 2025.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر”: “القصة لا تزال مستمرة، الجنرال البرتغالي مديرًا فنيًّا للدانة في دوري روشن حتى عام 2025”.

وكان المدرب البرتغالي نجح في إبقاء فريق الخليج في دوري روشن موسم 2022/ 2023 باحتلاله المركز الـ14 في جدول الترتيب.