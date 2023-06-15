الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025

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أعلن نادي الخليج مساء أمس، عن تجديد عقد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل كمدرب للفريق الكروي الأول حتى عام 2025.
وقال الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر”: “القصة لا تزال مستمرة، الجنرال البرتغالي مديرًا فنيًّا للدانة في دوري روشن حتى عام 2025”.
وكان المدرب البرتغالي نجح في إبقاء فريق الخليج في دوري روشن موسم 2022/ 2023 باحتلاله المركز الـ14 في جدول الترتيب.
القصـة لا زالت مستمرة ☑️
الجنرال 🇵🇹 «بيدرو ايمانويل» مديراً فنياً للدانة في @SPL حتى 2025 ✍🏻⚽️ pic.twitter.com/FrvTgLsers
— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 14, 2023