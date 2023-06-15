Icon

مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء Icon بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 Icon ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن Icon الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء Icon البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور Icon تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان Icon لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا Icon شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية Icon مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية قرب أجواء إستونيا Icon الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الخليج مساء أمس، عن تجديد عقد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل كمدرب للفريق الكروي الأول حتى عام 2025.

وقال الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر”: “القصة لا تزال مستمرة، الجنرال البرتغالي مديرًا فنيًّا للدانة في دوري روشن حتى عام 2025”.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن نحر زوجته بسكين في الرياض

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن نحر زوجته بسكين في الرياض

أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق

أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق

وكان المدرب البرتغالي نجح في إبقاء فريق الخليج في دوري روشن موسم 2022/ 2023 باحتلاله المركز الـ14 في جدول الترتيب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين
السعودية اليوم

طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة...

السعودية اليوم
بنك الخليج راعيًا فضيًا لـ النصر
آخر الاخبار

بنك الخليج راعيًا فضيًا لـ النصر

آخر الاخبار
لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ
العالم

لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل...

العالم
توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة
السعودية اليوم

توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

السعودية اليوم
الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تغلق 6 منشآت مخالفة

السعودية اليوم
سوء معاملة طائر في واشنطن تسبب غضبًا بنيوزيلاندا
غرائب

سوء معاملة طائر في واشنطن تسبب غضبًا...

غرائب
وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين
السعودية اليوم

وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية...

السعودية اليوم