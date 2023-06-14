الخليج يضم سعيد آل حمسل حتى 2025

أعلن نادي الخليج، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع سعيد آل حمسل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سعيد آل حمسل يوقع

ونشر حساب نادي الخليج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بلاعبه الجديد سعيد آل حمسل صاحب الـ27 عامًا، وأعلن عن حصوله على توقيع الظهير الأيمن حتى عام 2025.

ودخل سعيد آل حمسل الفترة الحرة في تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مطلع شهر يونيو الجاري، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ دون الحصول على موافقة نادي الأصلي، كما أن الإدارة لم تفتح باب المفاوضات معه.

وشارك سعيد آل حمسل، في 17 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري روشن السعودي بمعدل 1164 دقيقة، وظهر بشكل جيد، حيث قام بـ21 افتكاكًا ناجحًا، وشتت الكرة 35 مرة، ومنع التسديد 3 مرات، وقطع الكرة 18 مرة.

الخليج بدوري روشن

وتأمل إدارة نادي الخليج في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، والاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تقديم أداء أفضل والظهور بشكل مميز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج قد أنهى منافسات دوري روشن السعودي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 17 مرة، وسجل 30 هدفًا، واستقبل 44 هدفًا.