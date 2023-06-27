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بدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة

الداخلية: اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
الداخلية: اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح
المواطن - فريق التحرير

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أعلن متحدث وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح، وذلك في اكتمال التصعيد ونقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة الماضية بأمن وأمان وطمأنينة.

مستجدات موسم الحج

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بشأن متابعة مستجدات موسم الحج 1444هـ.

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بدوره، أضاف متحدث النقل صالح الزويد، استخدمنا تقنية خفضت حرارة الأسفلت 12 درجة مئوية عن طريق دهان الطرق باللون الأبيض.

نفرة الحجاج

بدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة، من مشعر عرفة، حيث أتوا عن طريق المشي أو وسائل النقل المتاحة بالسعودية، وفقًا لما رصدته قناة “الإخبارية”.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفة.

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