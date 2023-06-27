الداخلية: اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح

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أعلن متحدث وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح، وذلك في اكتمال التصعيد ونقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة الماضية بأمن وأمان وطمأنينة.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بشأن متابعة مستجدات موسم الحج 1444هـ.
بدوره، أضاف متحدث النقل صالح الزويد، استخدمنا تقنية خفضت حرارة الأسفلت 12 درجة مئوية عن طريق دهان الطرق باللون الأبيض.
بدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة، من مشعر عرفة، حيث أتوا عن طريق المشي أو وسائل النقل المتاحة بالسعودية، وفقًا لما رصدته قناة “الإخبارية”.