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الداخلية: اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
الداخلية: اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح
المواطن - فريق التحرير

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أعلن متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح، كما دعا الجميع إلى التقيد بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم لأداء النسك.

وتابع متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب خلال مؤتمر الحج، اليوم الأربعاء: نحث المتعجلين من الحجاج إلى الالتزام بمواعيد مغادرتهم.

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طواف الإفاضة

ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل، وبيئة صحية آمنة، حيث تم تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق.
وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام.

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

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