الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى طائرة خاصة ويخوت ومناجم ماس ثروة قائد فاغنر الطائلة منشآت الجمرات في مشعر منى جاهزة لاستقبال الحجاج لقطات لقطار المشاعر المقدسة خلال تفويج الحجاج إلى مزدلفة
أعلنت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تقنيـات متطورة لحـج ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال: منصة سواهـر، ومنصة بصير، لوحات بيانات التحليلات المتقدمة.
وأوضحت الوزارة إلى أن تلك التقنيات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة، فضلًا عن ربط عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى تحقيق تجـربة موسم حج استثنائي، حيث سخـر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج، وكذلك تمكين رحلة حج ميسرة يضفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أن تلك التقنيات تدار بجهود فريق عمل متكامل وطني بنى خوارزميـــات ذكاء اصطناعي وطنية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.