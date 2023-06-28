Icon

الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي Icon كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا Icon الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات Icon رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك Icon يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة Icon أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية Icon البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى Icon طائرة خاصة ويخوت ومناجم ماس ثروة قائد فاغنر الطائلة Icon منشآت الجمرات في مشعر منى جاهزة لاستقبال الحجاج Icon لقطات لقطار المشاعر المقدسة خلال تفويج الحجاج إلى مزدلفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها منصة سواهر

الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تقنيـات متطورة لحـج ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال: منصة سواهـر، ومنصة بصير، لوحات بيانات التحليلات المتقدمة.

أهدافها

وأوضحت الوزارة إلى أن تلك التقنيات تهدف إلى تفويج ذكي وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة بتقنيات حديثة، فضلًا عن ربط عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في المشاعر المقدسة بمراكز عمليات متكاملة متخصصة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا

الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا

بالإضافة إلى تحقيق تجـربة موسم حج استثنائي، حيث سخـر التكنولوجيا لتحقيق التطلعات، ووجود شبكة ذكية وكاميرات تحليل ذكية لتنظيم وإدارة الطرق وحركة الحجاج، وكذلك تمكين رحلة حج ميسرة يضفي عليها الشعور بالطمأنينة والسكينة.

جهود فريق كامل

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن تلك التقنيات تدار بجهود فريق عمل متكامل وطني بنى خوارزميـــات ذكاء اصطناعي وطنية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم