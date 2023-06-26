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أكد أن أمن الحجاج خط أحمر

الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
الداخلية: لن نسمح ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث وزارة الداخلية، طلال الشلهوب، أن السعودية مدرسة في إدارة الحشود، والعالم كله يتعلم من السعودية كيفية إدارتها للحشود في موسم الحج، مشددًا على أن أمن الحجاج خط أحمر لها، ولم نقبل ولن نرضى أن يمس أي حاج طرفة شعر.

وطن بلا مخالف

وتابع الشهلوب خلال المؤتمر الصحي لمتابعة مستجدات الحج، أما بالنسبة لحملة وطن بلا مخالف، فهناك يد ترعى، ويد تمنع.

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وأضاف: يد ترعى مني أنا وزملائي في الميادين، كذلك وزارة الصحة، ووزارة الحج وكافة الجهات الميدانية الخدمية التي تقدم خدماتها للحجاج، وكذلك يد تمنع ما يضر حجاج بيت الله الحرام، ويد تمنع من يمس المملكة، بالداخل ومن الخارج، ويد تمنع من يسرق.

خدمة الحجاج

ولفت إلى أن الأمن يرافق الحجاج منذ استقبالهم من الجوازات.

وأشار الشهلوب إلى جهود قوات الأمن في حملة الحرب على المخدرات، بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، فضلا عن جهوده اليوم في يوم التروية في مشعر منى.

وأوضح أن هناك تناسقًا تامًّا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لخدمة الحجاج، من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، كافة الجهات تعمل لخدمة الحجاج.

 

 

 

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