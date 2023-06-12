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سنوات الدراسة تُضاف كسنوات خبرة

الدراسة بأكاديمية الحفر مجانية وراتب شهري لكل طالب

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
الدراسة بأكاديمية الحفر مجانية وراتب شهري لكل طالب
المواطن - فريق التحرير

أكد المهندس فيصل الديحاني، المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، أن الدراسة في الأكاديمية مجانية ومدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية ومن الشركات.

وأضاف الديحاني، خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن الطالب يحصل على راتب شهري منذ أول يوم التحاق بمتوسط من خمسة إلى ستة آلاف ريال، كما أن سنوات الدراسة تُضاف له كسنوات خبرة، ومن المقرر أن تتوسع الأكاديمية مستقبلًا.

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وأشار المدير التنفيذي لأكاديمية الحفر العربية السعودية، إلى أن التقدم للأكاديمية يتم عبر الموقع الرئيسي ومنصات الأكاديمية عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث يتم نشر مواعيد القبول وتسلم الطلبات وتصفيتها.

 

 

 

 

 

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