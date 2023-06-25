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وسط تصاعد حدة الاشتباكات مع الجيش

الدعم السريع تسيطر على مقر الاحتياطي المركزي بالخرطوم

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الدعم السريع تسيطر على مقر الاحتياطي المركزي بالخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الأحد، عن سيطرتها على مقر الاحتياطي المركزي بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت قناة “العربية”، عن تقارير صحفية سودانية أن قوات الدعم السريع تسعى منذ أكثر من شهر للسيطرة على مقر قيادة قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم وشنت عليه هجمات عديدة.

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اشتباكات وقصف مدفعي

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية في عاصمة السودان، مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر.

وتسبب هذا الصراع في نزوح 2.5 مليون شخص وإحداث أزمة إنسانية جراء الحرب المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث فشلت الجهود الدبلوماسية في إيجاد مخرج حتى الآن.

قتال عنيف بالخرطوم

فيما قال سكان في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، إن قتالًا عنيفًا اندلع الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم.

وهذا ما أفادت به قوات الدعم السريع، متهمة الجيش السوداني بقصف عدة أحياء سكنية في الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية والطيران.

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