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بدءًا من صباح اليوم الأول من ذي الحجة

الدفاع المدني: حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الدفاع المدني: حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج
المواطن - واس

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن القرار يأتي في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر وخلال فترة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

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دخول الغاز بمخيمات الحجاج

وأشارت إلى أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز بمخيمات الحجاج ومنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

جولات الدفاع المدني

وبين أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

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