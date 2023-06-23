الدفاع المدني للحجاج: اتبعوا تعليمات السلامة في قطار المشاعر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني ضيوف الرحمن إلى التقيد بإرشادات السلامة أثناء صعودهم ونزولهم من قطار المشاعر، وتجنب التزاحم، وعدم حمل الأمتعة الكبيرة، والالتزام بالمواعيد المحددة للحملات، واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال الأمن.
وأهاب الدفاع المدني ضيوف الرحمن بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لأمنهم وسلامتهم، وأداء فريضتهم بيسر وطمأنينة.
وباشرت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها لموسم حج هذا العام 1444هـ، للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
واشتملت مهام وأعمال المديرية على الجوانب الوقائية والتأكد من توفر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، ونشر الوعي الوقائي، وأهمية مبادئ السلامة وتجنب المخاطر كافة، وآلية التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.