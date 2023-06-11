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الدفاع المدني يحذر أهالي الباحة من عواصف وأمطار

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
الدفاع المدني يحذر أهالي الباحة من عواصف وأمطار
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة الباحة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ9 مساء اليوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من الباحة وتشمل (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، وبني حسن) وذلك حتى التاسعة مساءً.

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وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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