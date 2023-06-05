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عواصف وأمطار حتى الـ11 مساءً

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
المواطن - واس

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لأهالي مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تفاصيل الحالة الجوية

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من عسير وتشمل (المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن، وتنومة)، حيث تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

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كما تتوقع نفس الحالة على مكة المكرمة وتشمل (أضم، ميسان، العرضيات، والطائف) وأجزاء من الباحة وتشمل (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، وبني حسن) وذلك حتى الساعة الـ11 مساءً.

وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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