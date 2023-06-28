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منشآت الجمرات في مشعر منى تأهبت لاستقبال الحجاج

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة
المواطن - فريق التحرير

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رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

استعدادات بجميع الفرق

وأكدت المديرية العامة اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

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خطط تشغيلية

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

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