الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج

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رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.
وأكد الدفاع المدني جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر – لا سمح الله -.
على صعيد آخر، أعلن قائد قوات الواجب العميد فهد السبيعي، أن كثافة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام تزداد يوميًا وقد تصل للذروة غدًا الاثنين.