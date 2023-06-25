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تم التنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ خطة الطوارئ

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
المواطن - واس

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رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

جاهزية جميع المراكز

وأكد الدفاع المدني جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر – لا سمح الله -.

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ذروة كثافة الحجاج

على صعيد آخر، أعلن قائد قوات الواجب العميد فهد السبيعي، أن كثافة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام تزداد يوميًا وقد تصل للذروة غدًا الاثنين.

وأوضح السبيعي في تصريحات لقناة الإخبارية” أن في تمام الساعة الثالثة مساءً من غد الاثنين قد تصل كثافة الحجاج إلى ذروتها.

يوم التروية

ومع حلول اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام في أداء نسك الحج والمعروف بيوم التروية، حيث يتوجه الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيه استعدادًا للتوجه اليوم التالي إلى صعيد عرفات للوقوف بعرفات واستقبال يوم عرفة وأداء ركن الحج الأعظم.

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