الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

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باشرت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها لموسم حج هذا العام 1444هـ، للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.
واشتملت مهام وأعمال المديرية على الجوانب الوقائية والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، ونشر الوعي الوقائي، وأهمية مبادئ السلامة وتجنب المخاطر كافة، وآلية التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة بكفاءة عالية، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن.