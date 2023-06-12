Icon

اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة Icon الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية Icon غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا Icon السعودية تولي اهتمامًا لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا Icon تدشين منصة جود إكرام الموتى Icon ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon عبدالعزيز الفيصل يهنئ الأهلي المصري باللقب الإفريقي Icon 12 مروجًا للمخدرات بتبوك في قبضة الأمن Icon اتساع منطقة إعصار بيبارجوي في بحر العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بواقع 48 درجة مئوية

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة عظمى اليوم الاثنين بالمنطقة الشرقية بواقع 48 درجة مئوية.

أعلى حرارة

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن “مراصدنا الجوية في المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجات حرارة عظمى اليوم الاثنين وهي كالتالي الدمام 48 مئوية، الأحساء 48، والظهران 47 مئوية”.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمالي اليابان

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمالي اليابان

مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم

مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بشأن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدن الدمام والدهناء والصمان أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما سجلت مدينة أبها 46 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا