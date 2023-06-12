الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الدمام والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة عظمى اليوم الاثنين بالمنطقة الشرقية بواقع 48 درجة مئوية.

أعلى حرارة

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن “مراصدنا الجوية في المنطقة الشرقية تسجل أعلى درجات حرارة عظمى اليوم الاثنين وهي كالتالي الدمام 48 مئوية، الأحساء 48، والظهران 47 مئوية”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بشأن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدن الدمام والدهناء والصمان أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما سجلت مدينة أبها 46 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.