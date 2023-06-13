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أبها الأدنى حرارة بـ 18 مئوية

الدمام والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
الدمام والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مدينتا الدمام والدهناء  أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ18 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، فجاءت كالتالي: الدمام والدهناء 47 مئوية، الصمان والأحساء والخرج 36 مئوية، الرياض والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن 44 مئوية، شرورة 43 مئوية، مكة المكرمة ومزدلفة 41 مئوية، المدينة المنورة وبريدة ومنى والمجمعة وعرفات 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 18 مئوية، الباحة 19 مئوية، طريف والقريات 20 مئوية، الطائف 21 مئوية، حائل 23مئوية، تبوك وسكاكا 24 مئوية، عرعر والعلا 25 مئوية، نجران والدوادمي والوجه والمجمعة 26 مئوية، بريدة وشرورة وبيشة 27 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

 

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