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“الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج حوافز الموظفين

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
“الدوائية” تعتزم شراء 815 ألف سهم لبرنامج حوافز الموظفين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو الدوائية” قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (815,000) سهم.

برنامج حوافز الموظفين

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن ذلك يأتي بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
عدد الأسهم المقرر شراؤها 815000
فئة ونوع الأسهم أسهم عادية.
طريقة تمويل عملية الشراء مصادر الشركة الذاتية.
الموافقات واستيفاء شروط الملاءمة المالية ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
أحقية التصويت الأسهم المشتراة من الشركة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.
معلومات إضافية تمثل الكمية التي سيتم شراؤها بعد أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين نسبة 0,68% من إجمالي عدد أسهم سبيماكو الدوائية.

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