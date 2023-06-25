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الهلال تعاقد مع اللاعب السنغالي حتى عام 2026

الدوري الإيطالي لجماهير الهلال: دفاعكم في أمان مع كوليبالي

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
الدوري الإيطالي لجماهير الهلال: دفاعكم في أمان مع كوليبالي
المواطن - فريق التحرير

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وجه حساب الدوري الإيطالي في “تويتر” رسالة لجماهير الهلال، وذلك بعد تعاقد أزرق الرياض مساء اليوم الأحد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وقال حساب الدوري الإيطالي: “عشاق الزعيم، أردنا فقط أن نطمئنكم، الدفاع سيكون في أمان”.

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كوليبالي هلالي

وأعلن أزرق الرياض ضمه للاعب السنغالي صاحب الـ 32 عامًا قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وسيلعب النجم السنغالي مع الهلال حتى صيف عام 2026، كما جرى مراسم توقيع العقد في مقر النادي في الرياض.

كاليدو كوليبالي لاعب الهلال الجديد

ونشر حساب النادي لقطات من التعاقد مع المدافع السنغالي صاحب الـ32 عامًا ليكون ثاني صفقة للفريق الأزرق بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

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