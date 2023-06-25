الدوري الإيطالي لجماهير الهلال: دفاعكم في أمان مع كوليبالي

وجه حساب الدوري الإيطالي في “تويتر” رسالة لجماهير الهلال، وذلك بعد تعاقد أزرق الرياض مساء اليوم الأحد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وقال حساب الدوري الإيطالي: “عشاق الزعيم، أردنا فقط أن نطمئنكم، الدفاع سيكون في أمان”.

كوليبالي هلالي

وأعلن أزرق الرياض ضمه للاعب السنغالي صاحب الـ 32 عامًا قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وسيلعب النجم السنغالي مع الهلال حتى صيف عام 2026، كما جرى مراسم توقيع العقد في مقر النادي في الرياض.

ونشر حساب النادي لقطات من التعاقد مع المدافع السنغالي صاحب الـ32 عامًا ليكون ثاني صفقة للفريق الأزرق بعد ضم البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.