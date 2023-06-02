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خطوة مهمة تعكس تطور البيئة الاستثمارية في السعودية

الدوسري عن مركز أمازون اللوجستي بالرياض: علامة عالمية فارقة

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
الدوسري عن مركز أمازون اللوجستي بالرياض: علامة عالمية فارقة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن تدشين شركة أمازون مركزًا لوجستيًّا لها في الرياض، هو علامة عالمية فارقة في صناعة التجارة والتسويق والإعلام.

مركز لوجستي

وقال الدوسري في تغريدة بموقع تويتر: أمازون تدشن مركزها اللوجستي في الرياض، وهي علامة عالمية فارقة في صناعة التجارة الإلكترونية والتسويق والإعلام.

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وأضاف: خطوة مهمة تعكس تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، وقدرتها على جذب كبريات مجموعات التسويق والإعلام في العالم.

خطة توسعية

جدير بالذكر أن شركة أمازون أعلنت تدشين مركز لوجستي في مدينة الرياض، وذلك في خطوة تمثل امتدادًا لخطط الشركة التوسعية والاستثمارية الإستراتيجية، بينما تسعى إلى تعزيز وجودها في المملكة وتلبية الطلب المتزايد على خدماتها وخبراتها المبتكرة في المنطقة.

وتبلغ مساحة المركز اللوجستي الجديد نحو 390 ألف قدم مربعة، ويتألف من 5 طوابق، مما يتيح تخزين أكثر من 9 ملايين منتج.

وتماشيًا مع تسارع المملكة نحو الاقتصاد الرقمي ونمو قطاع التجارة الإلكترونية، سيضاعف المركز إجمالي السعة التخزينية لشركة أمازون في المملكة العربية السعودية من خلال سعته البالغة 2.7 مليون قدم مكعبة، مما سيعزز مستويات رضا وإسعاد العملاء من خلال تزويدهم بمجموعة أوسع من المنتجات، والتي تشمل الإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والمواد الغذائية، والأزياء، والكتب، وغيرها من الفئات.

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