الديدان المتوهجة تواجه مشكلة تزاوج بسبب إنارة الشوارع

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أكد العلماء أن أضواء إنارة الشوارع تجعل من الصعب على ذكور “الديدان المتوهجة”، العثور على إناث للتزاوج.
وأظهرت الأبحاث التي أجراها فريق من الخبراء في علم الحيوان بالمملكة المتحدة، أن قوة الأضواء الاصطناعية البيضاء تجعل توهج شريك الزواج المحتمل، خافتًا.
وقال الباحثون: إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة “جورنال أوف إكسبيريمنتال بيولوجي” العلمية، تسلط الضوء على العواقب الخطيرة التي يُحتمل أن تتعرض لها مجموعات “الديدان المتوهجة” في المملكة المتحدة وحول العالم أيضًا، وفقًا لوكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية، اليوم الأربعاء.
وأردف جيريمي نيفن، خبير علم الحيوان في كلية علوم الحياة بجامعة ساسكس: “لقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود انخفاض واسع النطاق في أعداد الحشرات، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه عواقب وخيمة على الزراعة والأنظمة البيئية التي تعتمد على الحشرات”.
من المعروف أن “الديدان المتوهجة” هي عبارة عن خنافس صغيرة ورفيعة، يمكن العثور عليها تحت الصخور، حيث تتغذى على الحجر الجيري أو بالأراضي العشبية حول الأحجار الجيرية.
وتبدو الذكور مثل الخنافس العادية، إلا أن الإناث تشبه اليرقات ويخرج منها ضوء أخضر لامع تزداد قوته في الليل.