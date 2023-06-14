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تجعل توهج شريك الزواج المحتمل خافتًا

الديدان المتوهجة تواجه مشكلة تزاوج بسبب إنارة الشوارع

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
الديدان المتوهجة تواجه مشكلة تزاوج بسبب إنارة الشوارع
المواطن - فريق التحرير

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أكد العلماء أن أضواء إنارة الشوارع تجعل من الصعب على ذكور “الديدان المتوهجة”، العثور على إناث للتزاوج.

توهج الشريك خافت

وأظهرت الأبحاث التي أجراها فريق من الخبراء في علم الحيوان بالمملكة المتحدة، أن قوة الأضواء الاصطناعية البيضاء تجعل توهج شريك الزواج المحتمل، خافتًا.

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وقال الباحثون: إن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة “جورنال أوف إكسبيريمنتال بيولوجي” العلمية، تسلط الضوء على العواقب الخطيرة التي يُحتمل أن تتعرض لها مجموعات “الديدان المتوهجة” في المملكة المتحدة وحول العالم أيضًا، وفقًا لوكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية، اليوم الأربعاء.

وأردف جيريمي نيفن، خبير علم الحيوان في كلية علوم الحياة بجامعة ساسكس: “لقد أظهرت الدراسات الحديثة وجود انخفاض واسع النطاق في أعداد الحشرات، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه عواقب وخيمة على الزراعة والأنظمة البيئية التي تعتمد على الحشرات”.

الديدان المتوهجة

من المعروف أن “الديدان المتوهجة” هي عبارة عن خنافس صغيرة ورفيعة، يمكن العثور عليها تحت الصخور، حيث تتغذى على الحجر الجيري أو بالأراضي العشبية حول الأحجار الجيرية.

وتبدو الذكور مثل الخنافس العادية، إلا أن الإناث تشبه اليرقات ويخرج منها ضوء أخضر لامع تزداد قوته في الليل.

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