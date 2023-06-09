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الرئيس الروسي يعلن بدء الهجوم الأوكراني المضاد

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
الرئيس الروسي يعلن بدء الهجوم الأوكراني المضاد
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية والأراضي الروسية، قد بدأ.

نشر الأسلحة النووية الروسية

وأفاد فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، مضيفًا: يتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية.

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وتابع بوتين، اليوم الجمعة أنه من المقرر نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروس فور الانتهاء من تجهيز المنشآت لها في يوليو المقبل.

وخلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، قال الرئيس الروسي إن الوضع من الناحية الأمنية مستقر وجيد، ويجري التعاون بثقة في هذا المجال، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على المسائل الأكثر حساسية وفق خطة، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية.

التعاون الاقتصادي

وإضافة إلى الجانب الأمني، تناولت المباحثات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوجيه هيكل العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك نحو الأفضل، والتركيز ليس فقط على مجالات التعاون التقليدية ولكن أيضًا على مجالات التكنولوجيا الفائقة.

 

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