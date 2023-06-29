الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي

زار فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال المسجد النبوي – اليوم – حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال الرئيس السنغالي لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية برئاسة المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان, وعدد من المسؤولين.