الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي

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زار فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال المسجد النبوي – اليوم – حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في استقبال الرئيس السنغالي لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية برئاسة المسجد النبوي الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان, وعدد من المسؤولين.