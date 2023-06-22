الرئيس الفرنسي لـ الأمير محمد بن سلمان: شكراً لقدومكم

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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، فور وصوله لمقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.
وقال إيمانويل ماكرون مُرحبًا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان “شكراً لقدومكم ولي العهد”.
ووصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قبل قليل، إلى مقر انعقاد قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس.