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بعد نهاية عقده مع الطائي

الرائد في طريقه لحسم صفقة أمير سعيود

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
الرائد في طريقه لحسم صفقة أمير سعيود
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نجم الطائي، الجزائري أمير سعيود من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صفقة الرائد

وانضم سعيود صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في صيف عام 2021، لمدة موسمين، وينتهي عقده يوم 30 يونيو الجاري، ولكنه رفض التجديد، رغم تألقه اللافت.

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أمير سعيود
سعيود مع الطائي – المصدر spl

وأكدت تقارير أن نادي الرائد، توصل إلى اتفاق مع أمير سعيود على الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، حيث سيمتد العقد لمدة موسمين، مع وجود بند يُتيح الاستمرار لعام آخر بالاتفاق بين الطرفين.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنوا حسم الصفقة سريعًا، وأكدوا أن النجم الجزائري سيُفيد الفريق كثيرًا، ليصبح الرائد وأمير سعيود ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

أمير سعيود
سعيود مع الطائي – المصدر spl

تألق أمير سيعود

وخطف أمير سعيود الأنظار مع الطائي في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي، حيث شارك في 27 مباراة، 26 منهم كأساسي، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، بعدما هز الشباك 10 مرات، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وقام سعيود بـ17 تسديدة على المرمى بدقة 41.5%، وصنع 47 فرصة، ولديه بـ768 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 76.4%، وقام بـ103 مراوغة ناجحة، و19 افتكاكًا ناجحًا، وقطع الكرة 5 مرات ومنع التسديد مرتين، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

أمير سعيود
سعيود مع الطائي – المصدر spl

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