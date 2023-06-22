الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444

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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستعرض خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام 1444هـ.
وأضاف الربيعة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.
وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39 %.
فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: أعداد الحجاج هذا العام تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا #نشرة_النهار#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/5dp7rX7cQ4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | وزير الحج توفيق الربيعة: لن يكون هناك عمر محدد لحج هذا العام #الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/osezI0Akco
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023