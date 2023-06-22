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الأعداد عادت إلى مستويات ما قبل كورونا

الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستعرض خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام 1444هـ.

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لا قيود على أعمار الحجاج

وأضاف الربيعة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39 %.

 

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